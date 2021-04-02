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«Металлург» продлил контракт с Артёмом Земчёнком

«Металлург» продлил контракт с Артёмом Земчёнком
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с защитником Артёмом Земчёнком, сообщает официальный сайт клуба. Сообщение рассчитано на два сезона.

В минувшем регулярном чемпионате Артём провёл 48 матчей и набрал 12 очков (3+9), при показателе полезности «+8», 14 минутах штрафного времени, 64 блокированных бросках и 34 силовых приёмах.

В плей-офф Артём провёл десять игр, в которых сделал три результативные передачи при показателе полезности «+2».

Земчёнок перешёл в «Металлург» из СКА перед сезоном-2020/2021. Ранее, помимо СКА, защитник выступал в «Адмирале» и московском «Спартаке». Всего он сыграл в 372 матчах в Континентальной хоккейной лиге, набрав 82 (18+64) очка, при показателе полезности "+45".

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