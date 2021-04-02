«Салават Юлаев» продлил контракт с Кадейкиным и достиг договорённости со Шмелёвым

Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» договорился о новом контракте с нападающим Александром Кадейкиным. Также уфимский клуб достиг соглашения об однолетнем контракте с Сергеем Шмелёвым, который провёл минувший сезон в ХК «Сочи». Контракт с форвардом должен быть подписан после открытия рынка свободных агентов.

Кадейкин в прошедшем сезоне обновил личные рекорды в КХЛ по очкам, голам, голевым передачам и результативным баллам в плей-офф, набрав в общей сложности 41 (15+26) очко в 63 играх.

Шмелёв также провёл лучший сезон в карьере, на его счету нападающего 43 (21+22) очка в 60 играх регулярного чемпионата.

«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» (0-4 в серии) во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина.