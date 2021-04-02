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Волков готов дебютировать за «Анахайм», Барбашёв выведен из списка травмированных

Волков готов дебютировать за «Анахайм», Барбашёв выведен из списка травмированных
Хоккей / НХЛ 0
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Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о состоянии своих клиентов, нападающего «Анахайма» Александра Волкова и форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашёва.

«Нападающий «Анахайма» Александр Волков прошёл карантин, провёл первую тренировку с командой и примет участие в ближайшей встрече «уток» с «Аризоной». Это будет дебют Саши за новую команду. Что касается форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашёва, то его вывели из списка травмированных. Ожидается, что Ваня выйдет на лёд в ближайшем гостевом матче «блюзменов» с «Колорадо», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Анахайм» в ночь со 2 на 3 апреля (по московскому времени) примет «Аризону Койотс». В ночь с 4 на 5 апреля команды проведут ещё одну очную встречу.

«Сент-Луис» в ночь со 2 на 3 апреля в гостях сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Форвард «Сент-Луиса» Барбашёв может вернуться на лёд к концу недели
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