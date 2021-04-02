Стэн Боумэн назначен генеральным менеджером США на ОИ-2022

Стэн Боумэн назначен генеральным менеджером сборной США на Олимпийских играх 2022 года, сообщает The Hockey News.

«Вот и прошло 40 с лишним лет с «Чуда на льду» (матч между сборными СССР и США, прошедший 22 февраля 1980 года на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде и завершившийся неожиданной победой американской команды. — Прим. «Чемпионата»), и мы стали свидетелями огромного роста нашего спорта. Мне интересно видеть это и быть частью этого», — приводит слова Боумэна The Hockey News.

Напомним, Боумэн является вице-президентом и генеральным менеджером команды Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс». С «чёрными ястребами» специалист работает с 14 июля 2009 года. Боумэн завоевал с командой три Кубка Стэнли — в 2010, в 2013 и в 2015 годах.