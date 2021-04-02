Кормье — о старте сезона: играл, как мешок с мусором, копался в себе

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье поделился мнением о своей игре в начале сезона.



«Старт чемпионата не удался из-за перенесённого в межсезонье коронавируса? Да, у меня был коронавирус, но я не знаю, как он сказался на моей игре. Знаю точно, что играл, как мешок с мусором.



Не хочу оправдываться тем, что не катался прошлым летом, травмами или болезнью, но я на самом деле был в очень плохом состоянии и не мог понять, что происходило. В какой-то момент появились слухи о возможном обмене, меня посадили в запас, я собрался и сказал себе: «Так, хватит с меня этой ерунды. Хватит позориться, пора играть нормально». Я был зол на себя, а не на кого-то другого.



Потом, кажется, был перерыв на этап Евротура, и после него я стал играть агрессивнее, а не просто кататься по площадке. В «Ак Барсе» игровое время никому не гарантировано. Его нужно зарабатывать, и я начал это делать. Силовыми приёмами, выигранными вбрасываниями, какими-то очками в атаке.



Для меня это был интересный опыт и странное время. Я копался в себе, разбирался в том, что не так. Было неприятно, когда меня отправили в запас, но это только моя ответственность и мотивация работать ещё лучше. Я получил пинок под зад и, надеюсь, больше такого не будет.



Как перенёс коронавирус? Не так тяжело, но весёлого было мало в любом случае. Пару дней было не по себе, а потом всё прошло. Когда я начал играть, никаких последствий болезни не ощущал. Можно сказать, мне повезло», — приводит слова Кормье «Р-Спорт».

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