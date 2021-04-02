Плющев: СКА добегался. Когда одна команда рисует голы, а вторая бегает — побеждает первая

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал поражение СКА в матче с ЦСКА (0:3, 0-1).

«ЦСКА переиграл СКА за счёт организации игры и игровой дисциплины. Москвичи, конечно, выглядели солиднее: совершали меньше ненужных ошибок перед своими воротами, чётко проводили организацию игры по всей площадке, были острее и имели гораздо больше моментов для реализации.



Не считаю, что у питерской команды слабо сыграли вратари: там были стопроцентные голы в пустые ворота. Вратарь закрывает ближний угол, а передачи отдавались на дальнюю штангу — за неё отвечают защитники. Почему сменили вратаря? Это вопрос психологии. Когда команда проигрывает, надо что-то менять. Наверное, Брагин посчитал, что появился момент, когда нужно передёрнуть вратарей и, возможно, это внесёт определённый перелом в игру. Но если замена и внесла коррективы, то лишь позиционно.



Не собираюсь делать выводы за Брагина, он должен сделать их сам. Если бы я давал установку на следующую игру, то сказал бы следующее: «Ребята, не надо бегать за голами. Голы должны созревать, их надо нарисовать». Вот они и добегались. Если одна команда пытается нарисовать голы, а вторая бегает за ними, то, наверное, победит первая команда», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.