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Бадюков: СКА привёз голы сам себе. ЦСКА сам удивился их игре

Бадюков: СКА привёз голы сам себе. ЦСКА сам удивился их игре
Хоккей / КХЛ 0
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков подвёл итоги матча ЦСКА — СКА (3:0, 1-0).

«На удивление всех и, прежде всего, ЦСКА, СКА сыграл не в такой активный хоккей, какой ожидался. Входить в зону получалось, особенно у тройки Ткачёва, а завершающей передачи не было. И тут ЦСКА занял выжидательную позицию и играл в свой хоккей, не включая резервы. После второго периода им удалось поддавить и почувствовать уверенность в своих силах. Они в своём стиле повели 2:0 к третьему периоду и контролировали ситуацию. Обыденная, спокойная победа армейцев.

СКА сами себе привёз голы — второй особенно. Армейцы сами удивились игре СКА. После игры с «Локомотивом» ЦСКА уже ничего не страшно, здесь им попалась более атакующая команда, они чувствовали себя комфортно.

Магнус Хелльберг потерпел поражения во всех матчах с ЦСКА — просто не идёт с ними. Замена вратаря произошла, чтобы встряхнуть команду.

Думаю, у СКА будут замены в составе: вместо Вея появится Стрёмвалль. Если будет Самонов, то будет играть Аскаров. Замены будут в любом случае», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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Лучший голкипер второго раунда отправился отдыхать после 20 минут игры. Против Хелльберга сыграла сломанная клюшка его соотечественника.
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