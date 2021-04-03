Защитник «Дэвилз» Ватанен остался недоволен после удаления в начале второго периода

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Сами Ватанен остался недоволен после его удаления в начале второго периода. По мнению арбитров встречи, Ватанен опасно сыграл высокоподнятой клюшкой против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Сам Ватанен не увидел нарушения в своих действиях.

Напомним, 3 апреля прошёл матч между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.Российские игроки «Нью-Джерси» Михаил Мальцев и Дмитрий Куликов не отметились результативными действиями. В составе «Вашингтон Кэпиталз» победную шайбу забросил защитник команды Дмитрий Орлов. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков в прошедшем матче не набрали.