Главный тренер молодёжного «Динамо» прокомментировал победу в первом матче полуфинала МХЛ

Главный тренер МХК «Динамо» (Москва) Ярослав Люзенков подвёл итоги встречи с «Толпаром» (4:1) в полуфинале Кубка Харламова.

«Хороший соперник, который играет в активный хоккей. «Толпар» весь матч держал нашу команду в напряжении. Думаю, матч всем понравился. Мы забили хорошие голы. Молодцы, что выстояли в нужный момент и довели это дело до конца. Счёт 4:1 не говорит о том, что соперник не доставил нам никаких хлопот. Серия будет тяжёлой. Я бы сравнил стиль «Толпара» с армейцами Москвы. Постоянное движение на защитников, активная и сбалансированная игра в атаке. Мы не давали установку конкретно играть против Амирова и Башкирова, была командная установка.

Решение «Динамо» перенести полуфинал МХЛ на «ВТБ-Арену» было хорошим. Это дополнительные эмоции для ребят. Да, в Красногорске играли на большой площадке, но на базе в Новогорске мы тренируемся на «канадке». Поэтому мы были обеими руками за идею сыграть здесь. Дополнительный импульс для ребят. Было опасение, что эта обстановка понесёт всех ребят вперёд без оглядки. На эту тему мы с ними поговорили.

Нашим игрокам с опытом КХЛ было проще адаптироваться к новым условиям? Думаю, что да. И, возможно, даже не к площадке, а ко всей этой обстановке. Им привычнее играть на этой красивой арене, чем ребятам, которых здесь ещё не было. Мы два дня потренировались на этой арене. В первый день они ходили и всё смотрели.

Всё видно по тренировкам. Иногда человека спустили в МХЛ, а он ходит и всё делает с неохотой. А у нас по первой тренировке было видно, что ни с кем не надо разговаривать, потому что все ребята заряжены. Рашевский немного времени провёл в КХЛ, он хочет играть и забивать голы, поэтому у него большая мотивация. Мы привыкли к постоянной ротации, она была и в прошлом сезоне. Нормальная обстановка. Мы знаем всех ребят. В принципе тут нет никаких проблем», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.