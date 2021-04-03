Денисенко стал 3-й звездой матча с «Рочестером». У него шесть очков в шести встречах АХЛ
Нападающий «Сиракьюз Кранч» Григорий Денисенко был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата АХЛ с «Рочестер Американс» (6:2).
Россиянин забил в своём четвёртом матче в лиге подряд. Всего у него 6 (4+2) очков в шести матчах в этом сезоне за общий фарм-клуб «Тампы-Бэй Лайтнинг» и «Флориды Пантерз».
Отметим, что две результативные передачи у «Кранч» отдал 21-летний защитник Дмитрий Семыкин — проспект «Лайтнинг», в прошлом сезоне выступавший в системе СКА. У него 3 (1+2) очка в пяти матчах в текущем сезоне.
Напомним, Денисенко принял участие в двух встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «Флориду», не отметившись результативными действиями при показателе полезности "-1".
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