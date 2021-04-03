Яруллин: «Ак Барсу» не должно быть стыдно за поражение, «Авангард» забил курьёзные голы

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:3, 0-1).



«Очень нервозная игра была в плане соперничества, эмоциональная, жёсткая. Думаю, болельщикам она понравилась. Не скажу, что мы нервничали больше, чем в серии с Уфой. Просто это другая команда, другой стиль игры. Каких-то грубых ошибок мы не допускали, стыдно не должно быть за поражение. Да, проиграли, но это плей-офф. В следующем матче нужно исправить то, что не получалось, надо больше забивать.



Мы не забили много своих 99-процентные моменты, «Авангард» забил свои, можно сказать, курьёзные голы. Глухов хотел перехватить, но вот так получилось. Мы сегодня хорошо бились и сражались, есть единство в команде, это ощущается. Если будем продолжать в том же духе, то всё будет хорошо», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» вырвал победу у «Ак Барса» в первом матче финала Востока на 59-й минуте