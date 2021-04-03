Яруллин: «Ак Барсу» не должно быть стыдно за поражение, «Авангард» забил курьёзные голы

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:3, 0-1).
«Очень нервозная игра была в плане соперничества, эмоциональная, жёсткая. Думаю, болельщикам она понравилась. Не скажу, что мы нервничали больше, чем в серии с Уфой. Просто это другая команда, другой стиль игры. Каких-то грубых ошибок мы не допускали, стыдно не должно быть за поражение. Да, проиграли, но это плей-офф. В следующем матче нужно исправить то, что не получалось, надо больше забивать.
Мы не забили много своих 99-процентные моменты, «Авангард» забил свои, можно сказать, курьёзные голы. Глухов хотел перехватить, но вот так получилось. Мы сегодня хорошо бились и сражались, есть единство в команде, это ощущается. Если будем продолжать в том же духе, то всё будет хорошо», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 3 апреля 2021
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