Рослович не сыграет с «Флоридой» по решению Тортореллы

Нападающий Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Джек Рослович не примет участие в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз», сообщает североамериканский журналист Аарон Портцлайн на своей странице в «Твиттере».



Американец пропустит матч по решению главного тренера команды Джона Тортореллы.



В последних шести встречах Рослович набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-4». Всего в этом сезоне нападающий принял участие в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «-4».

Напомним, в конце января Рослович перешёл в стан «синих мундиров» вместе с Патриком Лайне в результате обмена из «Виннипег Джетс».

«Коламбус» сыграет с «Флоридой» в ночь с 3 на 4 апреля. Матч стартует в 2:00 мск.