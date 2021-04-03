Рослович не сыграет с «Флоридой» по решению Тортореллы

Нападающий Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Джек Рослович не примет участие в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз», сообщает североамериканский журналист Аарон Портцлайн на своей странице в «Твиттере».
Американец пропустит матч по решению главного тренера команды Джона Тортореллы.
В последних шести встречах Рослович набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-4». Всего в этом сезоне нападающий принял участие в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «-4».
Напомним, в конце января Рослович перешёл в стан «синих мундиров» вместе с Патриком Лайне в результате обмена из «Виннипег Джетс».
«Коламбус» сыграет с «Флоридой» в ночь с 3 на 4 апреля. Матч стартует в 2:00 мск.
- 3 апреля 2021
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