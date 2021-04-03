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Квартальнов впервые проиграл с «Ак Барсом» в плей-офф. Ранее у него было 12 побед

Квартальнов впервые проиграл с «Ак Барсом» в плей-офф. Ранее у него было 12 побед
Хоккей / КХЛ 0

В первом матче финала Восточный конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Это поражение стало первым в плей-офф для тренера казанской команды Дмитрия Квартальнова.

Специалист возглавил «Ак Барс» в 2019 году. С тех пор у него было 12 побед в плей-офф. В прошлом сезоне казанцы одержали победу в серии с «Нефтехимиком» (4-0 в серии). Затем плей-офф был прерван из-за коронавируса, сезон был остановлен.

В нынешнем розыгрыше «Ак Барс» сначала одержал победу в серии с «Торпедо» (4-0 в серии), а после — с «Салаватом Юлаевым» (4-0 в серии).

«Авангард» вырвал победу у «Ак Барса» в первом матче финала Востока на 59-й минуте
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