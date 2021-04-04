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«Айлендерс» по буллитам обыграл «Филадельфию». У Сорокина 30 сейвов

«Айлендерс» по буллитам обыграл «Филадельфию». У Сорокина 30 сейвов
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам – 3:2.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – за «Айлендерс» дублем отметился Энтони Бовиллье, а в составе «Филадельфии» дублем ответил Клод Жиру. Точный бросок Мэтью Барзала принёс «островитянам» победу в матче.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков по воротам из 32. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов за 26 минут 33 секунды на льду результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «0».

«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 52 очка в 38 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Филадельфия Флайерз» (39) – 5-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бовиллье (Мартин, Эберле) – 12:01' (5x4)   2:0 Бовиллье (Барзал) – 35:40' (5x5)   2:1 Жиру (Конечны, Ворачек) – 46:38' (5x5)   2:2 Жиру (Ворачек, Конечны) – 50:32' (5x5)   3:2 Барзал – 65:00' (ПБ)
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