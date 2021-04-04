«Айлендерс» по буллитам обыграл «Филадельфию». У Сорокина 30 сейвов

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам – 3:2.
В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – за «Айлендерс» дублем отметился Энтони Бовиллье, а в составе «Филадельфии» дублем ответил Клод Жиру. Точный бросок Мэтью Барзала принёс «островитянам» победу в матче.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков по воротам из 32. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов за 26 минут 33 секунды на льду результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «0».
«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 52 очка в 38 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Филадельфия Флайерз» (39) – 5-е.
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