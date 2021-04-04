Кирилл Капризов впервые в НХЛ забил в трёх матчах кряду и повторил рекорд «Миннесоты»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард за 18.40 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Капризов продлил серию с заброшенными шайбами до трёх матчей в НХЛ, что является его лучшим результатом в карьере.

23-летний форвард также повторил клубный рекорд «Миннесоты» по голевой серии в сезоне НХЛ среди новичков команды. В 2000 году в трёх матчах кряду отличился словацкий форвард Мариан Габорик, а годом спустя подобным достижением отметился канадский нападающий Паскаль Дюпуи.