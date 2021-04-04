Кирилл Капризов впервые в НХЛ забил в трёх матчах кряду и повторил рекорд «Миннесоты»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард за 18.40 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Капризов продлил серию с заброшенными шайбами до трёх матчей в НХЛ, что является его лучшим результатом в карьере.
23-летний форвард также повторил клубный рекорд «Миннесоты» по голевой серии в сезоне НХЛ среди новичков команды. В 2000 году в трёх матчах кряду отличился словацкий форвард Мариан Габорик, а годом спустя подобным достижением отметился канадский нападающий Паскаль Дюпуи.
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Кирилл в седьмой раз за сезон набрал более одного очка за матч.
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