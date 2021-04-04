Мышкин: Хелльберг на фоне своего соотечественника Юханссона из ЦСКА просто потерялся

Бывший голкипер сборной СССР Владимир Мышкин поделился своими ощущениями от плей-офф Кубка Гагарина 2021 года.

«В моменте с шайбой Семёнова у Рейдеборна проскользнула техническая ошибка — не дожал коленочки, вот шайба и проскочила по первому этажу. В плей-офф иногда пропускать такие голы можно в первом периоде, во втором, но никак не на последних секундах третьего при ничейном счёте. В кубковом турнире такие шайбы могут подломить и самого голкипера, и ход всей серии, хотя всем известно, что характер у «Ак Барса» есть.

Два месяца назад, когда я сказал, что возникает ощущение, что на первый план выдвинут Рейдеборн, я, скорее, говорил не о шведе, а о том, что потенциал Тимура Билялова имеет смысл использовать по максимуму. В принципе мы это как раз увидели на финише регулярного чемпионата и на старте плей-офф, когда Тимур вышел на первые роли и показывал очень надёжный хоккей. Травма вывела его из строя, но теперь, думаю, возвращение ускорится.

Говоря о западном финале, в первом матче не узнал СКА. Преимущество ЦСКА было очевидным. Больше всех удивил голкипер Хелльберг, он ошибся пару раз и сразу поплыл. Если откровенно, то не совсем понимаю, почему в линии голкиперов СКА в этом сезоне проскакивает нестабильность. Очень хорошо начал чемпионат Ярослав Аскаров — но этой весной он не вытянул свой клуб даже в плей-офф Молодёжной лиги. Была отличная зима у Александра Самонова, когда на уровне сборной России он сыграл безошибочно на двух этапах Евротура — но на старте серии с «Динамо» он не выручил. И вот теперь на качелях качается Хелльберг, на фоне своего соотечественника Юханссона из ЦСКА он просто потерялся», — передаёт слова Мышкина интернет-портал Russia-Hockey.