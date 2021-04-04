Готовец: выдержали натиск «Ак Барса» и реализовали свои моменты

Белорусский защитник «Авангарда» Кирилл Готовец прокомментировал победу над «Ак Барсом» со счетом 3:1 в первом матче финала Восточной конференции КХЛ.
«Отличная командная игра, все боролись. Заблокировали много бросков, выдержали натиск «Ак Барса» и реализовали свои моменты.
«Ак Барс» — хороший соперник, с ними никогда не бывает легко. Мы были к этому готовы и настраивались на такую игру. Каждый матч теперь будет тяжёлым, это финал конференции, здесь нет слабых команд.
Не думаю, что после поражения они будут как-то по-другому настраиваться. Разве что станут ещё злее», — цитирует игрока официальный аккаунт «Авангарда» в «ВКонтакте».
Напомним, в первом матче финала Восточный конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
- 4 апреля 2021
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