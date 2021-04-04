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Никитин о 2:13 по хитам: не знаю, кто их отмечает, насчёт биться к ребятам претензий нет

Никитин о 2:13 по хитам: не знаю, кто их отмечает, насчёт биться к ребятам претензий нет
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных во втором матче финала Западной конференции КХЛ со СКА. По итогам матча хоккеисты московской команды провели всего два силовых приёма.

«2-13 по силовым приёмам? Не знаю, кто эти приёмы отмечает, во-вторых, насчёт биться и бороться у меня к моим парням претензий нет», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Московский ЦСКА ведёт в серии со счётом 2-0. Третья встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 6 апреля.

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ЦСКА непобедим в этом плей-офф, открывая счёт в матче. Для успеха во второй игре со СКА команде Никитина хватило всех двух шайб.
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