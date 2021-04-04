Андронов: ЦСКА и СКА играли от ножа. Стараемся получать удовольствие от своей игры

Капитан ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал победу московской команды во втором матче финала Западной конференции со СКА.



«Хороший матч, хороший темп игры. Обе команды были заряжены, играли от ножа. Мы удачно забили, Ларс Юханссон подтащил. Хорошая игра для нас. Мы стараемся от каждой своей игры получать удовольствие. Разные серии, разные соперники. У нас многое получается, дай бог, чтобы так шло и дальше. Где-то надо быть хладнокровнее, когда есть момент на вес золота. Нужно реализовывать.



Конечно, нам надо внимательнее отнестись к нарушениям численного состава. Может быть, где-то это эмоции – хотим выскочить раньше и убежать в контратаку, а судьи наказывают за это. Нам удалось выстоять в меньшинстве, но нужно быть внимательнее», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ноль голов за 120 минут! СКА разучился забивать и уже в Питере может закончить сезон ЦСКА непобедим в этом плей-офф, открывая счёт в матче. Для успеха во второй игре со СКА команде Никитина хватило всех двух шайб.