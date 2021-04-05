Бадюков: СКА ещё может перевернуть ход серии с ЦСКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о второй финальной игре плей-офф КХЛ Западной конференции, в которой ЦСКА обыграл СКА (2:0).



«СКА ещё может перевернуть ход серии. Это игра мало чем отличалось от первой за исключеним того, что СКА начал хорошо. Был виден их настрой. ЦСКА достаточно комфортно себя чувствовал при такой боевой ничьей. И рано или поздно такая шайба, которую забил Окулов, должна была залететь. Тут неудачный момент для Самонова. Когда нет ни меньшинства, ни большинства, пропускать такую шайбу обидно.



Посмотрим, как СКА сыграет при своих болельщиках. Как показывает чемпионат, матчи в Петербурге более зрелищные.



СКА не забивает из-за слабой атаки в целом и плохой реализации большинства в частности. Я бы не сказал, что моментов не было — много бросков нанесли. Юханссон хорошо сыграл — у него уже три сухих матча. Игра ЦСКА построена таким образом, что у соперников есть возможность бросать со средней дистанции, но швед здорово отрабатывает.



От СКА ждали другой игры после первого матча, но не всё так просто. ЦСКА играет по сопернику и ждёт, что покажет СКА. Петербуржцы показали сегодня неплохую игру, но чтобы за неё зацепиться нужно потратить много сил. Способен ли СКА играть в такой хоккей на протяжении долго времени? Практика показывает, что пока нет», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Ноль голов за 120 минут! СКА разучился забивать и уже в Питере может закончить сезон ЦСКА непобедим в этом плей-офф, открывая счёт в матче. Для успеха во второй игре со СКА команде Никитина хватило всех двух шайб.