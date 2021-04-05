Игрок «Нью-Джерси» сломал клюшку в подтрибунке после фантастического сейва Самсонова

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду уступил «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:5.
В концовке 2-го периода хоккеисты «Дэвилз» при отставании в одну шайбу (2:3) имели отличную возможность восстановить равновесие в счёте. Однако этому помешал фантастический сейв ловушкой 24-летнего российского голкипера «столичных» Ильи Самсонова после броска канадского защитника Дэймона Сиверсона, который сразу же отправился на смену, а затем в подтрибунное помещение, где и выплеснул эмоции, сломав свою клюшку.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В текущем сезоне Самсонов принял участие в 13 встречах за «Вашингтон», в которых одержал 9 побед, отражая 89,6% бросков и пропуская в среднем 2,87 шайбы за игру.
- 5 апреля 2021
-
04:07
-
03:54
-
03:12
-
02:33
-
00:51
-
00:20
- 4 апреля 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:24
-
23:05
-
22:26
-
21:45
-
21:38
-
21:35
-
21:17
-
20:31
-
20:22
-
20:05
-
20:04
-
20:01
-
19:43
-
19:32
-
19:30
-
19:13
-
18:40
-
18:29
-
18:04
-
17:36
-
16:46
-
16:06
-
15:41
-
15:15
-
14:51
-
13:46
-
13:38