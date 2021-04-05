Игрок «Нью-Джерси» сломал клюшку в подтрибунке после фантастического сейва Самсонова

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду уступил «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:5.

В концовке 2-го периода хоккеисты «Дэвилз» при отставании в одну шайбу (2:3) имели отличную возможность восстановить равновесие в счёте. Однако этому помешал фантастический сейв ловушкой 24-летнего российского голкипера «столичных» Ильи Самсонова после броска канадского защитника Дэймона Сиверсона, который сразу же отправился на смену, а затем в подтрибунное помещение, где и выплеснул эмоции, сломав свою клюшку.

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В текущем сезоне Самсонов принял участие в 13 встречах за «Вашингтон», в которых одержал 9 побед, отражая 89,6% бросков и пропуская в среднем 2,87 шайбы за игру.