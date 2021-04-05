«Вашингтон» впервые в клубной истории 8 раз за сезон обыграл одного и того же соперника

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду уступил «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:5.
Как сообщает пресс-служба «столичных» в «Твиттере», для «Вашингтона» эта очередная победа над «Нью-Джерси» стала исторической. Хоккеисты «Кэпиталз» впервые в клубной истории 8 раз за сезон обыграл одного и того же соперника, в истории НХЛ подобное случалось лишь 13 раз, начиная с 1967 года.
21 февраля. «Вашингтон» – «Нью-Джерси» – 4:3;
27 февраля. «Нью-Джерси» – «Вашингтон» – 2:5;
1 марта. «Нью-Джерси» – «Вашингтон» – 2:3;
10 марта. «Вашингтон» – «Нью-Джерси» – 5:4 ОТ;
26 марта. «Вашингтон» – «Нью-Джерси» – 4:3;
27 марта. «Вашингтон» – «Нью-Джерси» – 4:0;
3 апреля. «Нью-Джерси» – «Вашингтон» – 1:2 ОТ;
4 апреля. «Нью-Джерси» – «Вашингтон» – 4:5.
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