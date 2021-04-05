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Главный тренер «Вашингтона» назвал Самсонова лучшим игроком матча с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Вашингтона» назвал Самсонова лучшим игроком матча с «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт похвалил голкипера Илью Самсонова после матча с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла в Ньюарке, на арене «Пруденшиал-Центр» и завершилась победой столичного клуба со счётом 5:4.

«У него были на самом деле отличные сэйвы. Думаю, что первый период был действительно хорошим. Он дал нам шанс выиграть хоккейный матч этим вечером. Мы сделали достаточно атакующих действий, чтобы победить, но мы чувствовали эффект трёх игр за три с половиной дня, так что спасибо ребятам за то, что они выстояли. В такой игре, если ваш вратарь может быть лучшим игроком — а он был им — это даёт тебе шанс», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз».

В этой встрече Илья Самсонов отразил 35 бросков. За «Вашингтон» забивали россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Также по шайбе в свой актив записали Ти Джей Оши, Конор Шири и Карл Хагелин.

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Все признают, что такой Самсонов достоин быть стартёром «Вашингтона» в плей-офф.
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