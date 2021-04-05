«Детройт» обыграл «Тампу» в гостях впервые за 10 лет

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Как отмечает официальный сайт НХЛ на русском языке, «Детройт» выиграл в Тампе впервые с 17 февраля 2011 года, прервав серию из 17 поражений, 16 из которых были в основное время.

Счёт в матче был открыт в концовке первого периода — отличился форвард «Детройта» Дилан Ларкин. В концовке второго периода «Детройт» выдал ударную пятиминутку, забросив трижды — отличились Валттери Фильппула, Майкл Расмуссен и Марк Стаал. На 45-й минуте «Тампа-Бэй» отыграла одну шайбу усилиями Виктора Хедмана. На 55-й минуте Даррен Хельм забросил шайбу в пустые ворота, поставив точку в матче.