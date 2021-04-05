«Детройт» обыграл «Тампу» в гостях впервые за 10 лет

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Как отмечает официальный сайт НХЛ на русском языке, «Детройт» выиграл в Тампе впервые с 17 февраля 2011 года, прервав серию из 17 поражений, 16 из которых были в основное время.
Счёт в матче был открыт в концовке первого периода — отличился форвард «Детройта» Дилан Ларкин. В концовке второго периода «Детройт» выдал ударную пятиминутку, забросив трижды — отличились Валттери Фильппула, Майкл Расмуссен и Марк Стаал. На 45-й минуте «Тампа-Бэй» отыграла одну шайбу усилиями Виктора Хедмана. На 55-й минуте Даррен Хельм забросил шайбу в пустые ворота, поставив точку в матче.
- 5 апреля 2021
-
12:35
-
12:19
-
11:58
-
11:27
-
11:05
-
11:02
-
10:51
-
10:33
-
10:06
-
09:47
-
09:23
-
08:54
-
08:43
-
07:23
-
06:56
-
06:44
-
06:30
-
05:47
-
04:32
-
04:07
-
03:54
-
03:12
-
02:33
-
00:51
-
00:20
- 4 апреля 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:24
-
23:05
-
22:26
-
21:45
-
21:38
-
21:35
-
21:17
-
20:31