Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
35-летний форвард «столичных» в гостевом матче с «Нью-Джерси Дэвилз» забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Овечкин стал первой звездой встречи и помог «Вашингтону» одержать победу со счётом 5:4.
Первой звездой дня стал вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек. Чешский голкипер в домашнем матче с «Даллас Старз» (1:0) оформил «сухарь», отразив все 28 бросков по своим воротам.
Замкнул тройку защитник «Аризоны Койотс» Джейкоб Чикран. В гостевой встрече с «Анахайм Дакс» (3:2 Б) он оформил хет-трик, принеся команде победу. На его счету и победная шайба в овертайме.
Овечкин с ленточки переправил шайбу в ворота! Он догнал легенду НХЛ по голам в большинстве
Кроме того, Александр сократил отставание от Марселя Дионна в гонке великих снайперов.
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