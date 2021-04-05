Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

35-летний форвард «столичных» в гостевом матче с «Нью-Джерси Дэвилз» забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Овечкин стал первой звездой встречи и помог «Вашингтону» одержать победу со счётом 5:4.

Первой звездой дня стал вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек. Чешский голкипер в домашнем матче с «Даллас Старз» (1:0) оформил «сухарь», отразив все 28 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку защитник «Аризоны Койотс» Джейкоб Чикран. В гостевой встрече с «Анахайм Дакс» (3:2 Б) он оформил хет-трик, принеся команде победу. На его счету и победная шайба в овертайме.

Овечкин с ленточки переправил шайбу в ворота! Он догнал легенду НХЛ по голам в большинстве
Кроме того, Александр сократил отставание от Марселя Дионна в гонке великих снайперов.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021