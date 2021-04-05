Воробьёв — о возможной отставке: победа — носят на руках. А поражение — и сразу ненавидят

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал своё будущее в клубе.
«Какие планы на ближайший месяц? О них рано говорить. О них я буду знать на неделе.
Будущее в клубе ещё неизвестно? У нас на этой неделе будет подведение итогов, там будут приниматься решения.
Что порадовало в этом плей-офф? Что мы прошли первый раунд. И то, что когда мы первыми забивали «Авангарду», то доводили дело до уверенной победы.
Меня чуть ли не чаще других тренеров отправляют в отставку? В постсоветское время «Металлург» стал одним из сильнейших клубов страны, поэтому болельщики считают, что мы должны всегда побеждать. Как в России часто бывает: когда ты выигрываешь — тебя носят на руках, а когда проигрываешь — сразу ненавидят. Каждая команда в КХЛ хочет выиграть кубок», — приводит слова Воробьёва Sport24.
- 5 апреля 2021
-
12:35
-
12:19
-
11:58
-
11:27
-
11:05
-
11:02
-
10:51
-
10:33
-
10:06
-
09:47
-
09:23
-
08:54
-
08:43
-
07:23
-
06:56
-
06:44
-
06:30
-
05:47
-
04:32
-
04:07
-
03:54
-
03:12
-
02:33
-
00:51
-
00:20
- 4 апреля 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:24
-
23:05
-
22:26
-
21:45
-
21:38
-
21:35
-
21:17
-
20:31