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«Ак Барс» — «Авангард». Платная трансляция
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18:50 Мск
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Воробьёв — о возможной отставке: победа — носят на руках. А поражение — и сразу ненавидят

Воробьёв — о возможной отставке: победа — носят на руках. А поражение — и сразу ненавидят
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал своё будущее в клубе.

«Какие планы на ближайший месяц? О них рано говорить. О них я буду знать на неделе.

Будущее в клубе ещё неизвестно? У нас на этой неделе будет подведение итогов, там будут приниматься решения.

Что порадовало в этом плей-офф? Что мы прошли первый раунд. И то, что когда мы первыми забивали «Авангарду», то доводили дело до уверенной победы.

Меня чуть ли не чаще других тренеров отправляют в отставку? В постсоветское время «Металлург» стал одним из сильнейших клубов страны, поэтому болельщики считают, что мы должны всегда побеждать. Как в России часто бывает: когда ты выигрываешь — тебя носят на руках, а когда проигрываешь — сразу ненавидят. Каждая команда в КХЛ хочет выиграть кубок», — приводит слова Воробьёва Sport24.

И. Воробьёв: если бы не проиграли второй матч «Авангарду», всё могло пойти по-другому
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