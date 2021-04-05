Эрик Стаал дебютирует за «Монреаль» в матче с «Эдмонтоном»

Канадский нападающий «Монреаль Канадиенс» Эрик Стаал дебютирует за клуб в матче с «Эдмонтоном». Он выйдет в одном звене с Джонатаном Друэном и Тайлером Тоффоли, сообщает журналист Эрик Энгельс в «Твиттере».

Напомним, что 36-летний хоккеист перешёл в «Монреаль» 26 марта после обмена из «Баффало».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги нападающий провёл 32 матча и набрал 10 очков за результативность: забил три гола и отдал семь голевых передач. Последний матч форвард сыграл 26 марта с «Питтсбургом», где «Баффало» уступил сопернику со счётом 0:4.

Ранее канадец выступал за «Каролину», «Рейнджерс», «Миннесоту», а текущий сезон начал в «Баффало».

«Монреаль» сыграет с «Эдмонтоном» на арене «Белл Центр» в Монреале 6 апреля. Начало матча в 2:00 мск.