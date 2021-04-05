«Флорида» продлила контракт с Марчментом

«Флорида Пантерз» продлила контракт с канадским нападающим Мэйсоном Марчментом на один год, сообщает официальный сайт клуба.
«Мэйсон в полной мере воспользовался своей возможностью в этом сезоне, и мы рады продлить с ним контракт. В своём первом полном сезоне в НХЛ он проявил себя как разносторонний нападающий, который даёт нашей команде сочетание навыков и характера. Мы очень рады, что Мэйсон сделает следующий шаг в своей карьере с нашим клубом», – цитирует генерального менеджера Билла Зито официальный сайт клуба.
В текущем сезоне НХЛ форвард провёл 22 игры, забил две шайбы и отдал пять результативных передач.
«Флорида» лидирует в Центральном дивизионе. После 39 игр «пантеры» набрали 56 очков. На втором месте – «Тампа-Бэй» с 54 очками после 38 встреч, замыкает тройку «Каролина», у которой в 37 матчах 53 балла.
- 5 апреля 2021
-
21:49
-
21:45
-
21:29
-
21:28
-
21:22
-
21:08
-
20:53
-
20:41
-
20:21
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
19:46
-
19:19
-
18:47
-
18:40
-
18:19
-
18:06
-
18:02
-
17:34
-
17:20
-
17:20
-
16:49
-
16:38
-
16:25
-
16:20
-
16:10
-
15:53
-
15:50
-
15:27
-
15:11
-
14:56
-
14:41
-
14:25
-
13:59