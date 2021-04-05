«Флорида» продлила контракт с Марчментом

«Флорида Пантерз» продлила контракт с канадским нападающим Мэйсоном Марчментом на один год, сообщает официальный сайт клуба.

«Мэйсон в полной мере воспользовался своей возможностью в этом сезоне, и мы рады продлить с ним контракт. В своём первом полном сезоне в НХЛ он проявил себя как разносторонний нападающий, который даёт нашей команде сочетание навыков и характера. Мы очень рады, что Мэйсон сделает следующий шаг в своей карьере с нашим клубом», – цитирует генерального менеджера Билла Зито официальный сайт клуба.

В текущем сезоне НХЛ форвард провёл 22 игры, забил две шайбы и отдал пять результативных передач.

«Флорида» лидирует в Центральном дивизионе. После 39 игр «пантеры» набрали 56 очков. На втором месте – «Тампа-Бэй» с 54 очками после 38 встреч, замыкает тройку «Каролина», у которой в 37 матчах 53 балла.