Каменский: за эмоциональное состояние «Ак Барса» надо спрашивать с тренеров

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал игру «Ак Барса» в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.
«У «Ак Барса» очень тяжёлая ситуация. Видно, что они стараются, но голы не идут. Им нужно пробить оборону «Авангарда». Закон хоккея простой: не забиваешь голы — не выигрываешь.
Не могу сказать, что «Ак Барс» сдал физически. Они много атакуют, играют в открытый хоккей, но им не хватает моментов, не везёт в завершении — нужно переломить ситуацию. За эмоциональное состояние команды надо спрашивать с тренеров.
Плей-офф — это игра характеров. Казанцы пропустили гол в меньшинстве, над этим тоже надо работать. Соперник всегда ждёт ошибки и использует её при первом удобном случае. Квартальнову нужно сделать выводы и что-то поменять», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, что после двух матчей «Авангард» ведёт в серии 2-0. Следующие два матча пройдут в Балашихе 7 и 9 апреля. Обе игры начнутся в 19:00 мск.
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