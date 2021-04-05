В Казани не могли поверить в промах Доуса. «Ак Барс» едет в Балашиху спасаться с 0-2

За два матча финала Восточной конференции защитник «Авангарда» Кирилл Готовец забил больше, чем за всю регулярку.

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Первое поражение Квартальнова в плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

После двух стадий плей-офф «Ак Барс» оставался единственной командой, не проигравшей ни одного матча в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. В стартовом раунде команда Дмитрия Квартальнова прошла «Торпедо» (4-0), а в следующем выбила из борьбы «Салават Юлаев» (4-0). Казанская команда впервые в истории всухую победила в «зелёном дерби», вписав яркую страницу в клубную историю.

При Квартальнове «Ак Барс» в принципе не знал вкуса поражений на кубковом этапе. Специалист возглавил клуб в 2019 году, и с тех пор у него было 12 побед в плей-офф. В минувшем сезоне казанцы одержали победу в серии с «Нефтехимиком» (4-0). Затем плей-офф прервали из-за пандемии коронавируса, а сезон не доиграли.

3 апреля «Авангард» не позволил Квартальнову довести победную серию в плей-офф до 13 матчей. Судьбу первой встречи финала Восточной конференции решил рикошет от краги Михаила Глухова. Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов совершил не самый опасный наброс на ворота Адама Рейдеборна, но рикошет от краги Глухова оказался фатальным для шведского голкипера. Точку во встрече поставил Клим Костин, поразивший пустые ворота.

«Ак Барс» впервые проиграл в плей-офф! Всё решил нелепый автогол за 107 секунд до сирены «Авангард» заслужил победу, но ещё омичам сопутствовала удача.

«У Емелина травма нижней части тела. Информация об отравлении не соответствует действительности»

Главной темой перед началом второго матча противостояния стала информация о состоянии здоровья капитана «Авангарда» Алексея Емелина. Издание «Спорт Бизнес Online» распространило сообщение, что российский защитник угодил в больницу с пищевым отравлением. Мы сделали официальный запрос в пресс-службу омского клуба.

«Игрок травмирован, травма нижней части тела, информация об отравлении не соответствует действительности», – сообщила пресс-служба клуба корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

«Травма нижней части тела». «Авангард» прокомментировал отсутствие Емелина

По всей видимости, 34-летний защитник получил повреждение в первом матче серии в столкновении с нападающим «Ак Барса» Артёмом Лукояновым. В середине третьего периода форвард казанцев влетел в капитана омичей. Защитник неудачно упал на лёд, после чего в сопровождении партнёра и врача отправился в раздевалку.

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В составе «Авангарда» на второй матч Емелина заменил опытный защитник Максим Гончаров. Тренерский штаб «Ак Барса» после первой игры сделал три изменения в составе. В центр номинально первой тройки вернулся французский нападающий Стефан Да Коста, пропустивший три последние встречи. В обороне Андрей Педан и Роман Рукавишников заменили Тревора Мёрфи и Никиту Лямкина. Канадский защитник выпал из состава в силу лимита на легионеров, ведь место на последнем рубеже снова занял Рейдеборн.

Сотрудники «Татнефть-Арены» не могли поверить в промах Доуса

Накануне за всё второе армейское дерби в западном финале общими усилиями команды произвели 15 силовых приёмов. В течение стартовых 20 минут второго матча восточного финала «Ак Барс» и «Авангард» выполнили 19 хитов. Соперники применили энергозатратную тактику, старательно раскалывая друг друга при каждом удобном случае.

С опасными моментами пришлось обождать до первого удаления, когда в штрафной бокс проследовал защитник «ястребов» Алексей Береглазов. В первом большинстве казанцы устроили настоящую осаду чужих ворот, и один из лучших снайперов в истории лиги Найджел Доус подкараулил отскок на дальней штанге, но не сумел добить шайбу в сетку. Сотрудники «Татнефть-Арены» не могли поверить в промах своего нападающего и врубили световую подсветку, сигнализирующую о взятии ворот, которого не случилось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Под занавес отрезка любопытный эпизод приключился с защитником Гончаровым. 31-летний игрок обороны «Авангарда» решил применить силовой приём против форварда хозяев Виктора Тихонова. Попадать под движущийся поезд явно не входило в планы Тихонова, и представитель великой хоккейной семьи успел увернуться из-под хита. В результате Гончаров на скорости перелетел через борт аккурат на скамейку запасных своей команды. Необходимо оценить самоиронию опытного защитника, который вдоволь посмеялся над произошедшим с ним событием.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

Где Готовец прятал снайперский талант?

29-летний защитник Кирилл Готовец пополнил состав «Авангарда» в прошлое межсезонье. Белорусский хоккеист приходил в стан «ястребов» на роль седьмого-восьмого защитника для создания глубины состава. И совершенно точно в планы руководства омского клуба не входило делать из Кирилла прирождённого снайпера. За минувший регулярный чемпионат КХЛ Готовец принял участие в 45 матчах, в которых забросил всего одну шайбу. Но в финале Восточной конференции Кирилл открыл в себе новые таланты.

В первом матче серии уроженец Минска открыл счёт своим голам в плей-офф КХЛ, а в следующей встрече забросил вновь. Омичи накрыли соперника прессингом. Найт от борта сделал поперечный перевод на правый край, Готовец подстроился и в касание послал шайбу в ближний угол — Рейдеборн не успел переместиться. В двух матчах восточного финала Кирилл забросил больше шайб, чем за всю регулярку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Пропущенная шайба откровенно разозлила Квартальнова. В одной из пауз телевизионщики выхватили специалиста крупным планом: «Все прострелы на ворота. Всё на ворота. Мы совсем не бросаем по воротам», – сетовал наставник казанской команды. Понять недовольство Дмитрия Вячеславовича было нетрудно: на момент его пламенного обращения к игрокам «Ак Барса» в активе казанской команды было всего три броска за весь второй период.

«Авангард» шестой раз подряд обыграл «Ак Барс» в плей-офф

Наставления Квартальнова сработали лишь отчасти. Его подопечные действительно резко добавили в бросковой активности, но никакого эффекта это не возымело. А в середине третьего периода роковую ошибку допустил Даниил Журавлёв. Молодой защитник с нарушением правил остановил прорыв Павла Дедунова по правому флангу. В большинстве омичи закрепились в зоне, Рид Буше сделал скидку на Оливера Каски, который мощно приложился от синей линии. Шайба рикошетом от Клима Костина влетела в ворота — гол записали на форварда.

Буше продлил серию с набранными очками до 17 матчей, благодаря чему обновил клубный рекорд по результативной серии. Ранее этим достижением владел Максим Сушинский, набиравший очки в 16 матчах кряду. «Авангард» довёл матч до победного результата, в шестой раз кряду обыграв «Ак Барс» на стадии плей-офф (4-0 в 2019 году). Теперь казанский клуб отправляется в Балашиху, где команде Квартальнова придётся отыгрываться с 0-2 в серии.