«Слаломный» гол Барзала возглавил рейтинг лучших шайб недели по версии Sportsnet

Телеканал Sporsnet представил свою версию лучших голов минувшей недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Список возглавил гол канадского нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзала.
1 апреля «Айлендерс» проводили матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Барзал в том матче оформил хет-трик, а встреча завершилась победой «островитян» со счётом 8:4. Лучшим голов недели по версии sportsnet стала первая шайба Барзала в том матче. Мэтью подобрал шайбу в своей зоне, на пути к воротам соперника переиграл весь «Вашингтон» и завершил свой «слаломный» проход точным броском.
Вошёл в список лучших голов недели и третий гол Барзала в том же матче.
Права на видео принадлежат компании Sportsnet. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.
- 6 апреля 2021
-
10:19
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:19
-
09:09
-
08:49
-
08:22
-
07:49
-
07:48
-
07:18
-
07:15
-
06:39
-
06:25
-
06:09
-
05:58
-
05:40
-
04:53
-
04:48
-
04:32
-
02:15
-
00:02
- 5 апреля 2021
-
23:40
-
23:07
-
22:55
-
22:35
-
22:10
-
22:06
-
22:03
-
21:58
-
21:54
-
21:49
-
21:45
-
21:29
-
21:28