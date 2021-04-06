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«Слаломный» гол Барзала возглавил рейтинг лучших шайб недели по версии Sportsnet

«Слаломный» гол Барзала возглавил рейтинг лучших шайб недели по версии Sportsnet
Хоккей / НХЛ 0
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Телеканал Sporsnet представил свою версию лучших голов минувшей недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Список возглавил гол канадского нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзала.

1 апреля «Айлендерс» проводили матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Барзал в том матче оформил хет-трик, а встреча завершилась победой «островитян» со счётом 8:4. Лучшим голов недели по версии sportsnet стала первая шайба Барзала в том матче. Мэтью подобрал шайбу в своей зоне, на пути к воротам соперника переиграл весь «Вашингтон» и завершил свой «слаломный» проход точным броском.

Вошёл в список лучших голов недели и третий гол Барзала в том же матче.

Права на видео принадлежат компании Sportsnet. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

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