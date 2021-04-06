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Алексея Емелина экстренно везут в реанимацию института Склифосовского

Алексея Емелина экстренно везут в реанимацию института Склифосовского
Хоккей / КХЛ 0
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Члена сборной России по хоккею и капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина прямо сейчас экстренно везут в реанимацию института Склифосовского. Емелин в тяжёлом состоянии, однако его конечный диагноз неизвестен.

Алексей получил травму во время матча 3 апреля. На следующий день хоккеисту стало плохо: его госпитализировали в казанскую больницу в тяжёлом состоянии. Сегодня врачи приняли решение перевезти Емелина в Москву — в эти минуты его транспортируют в институт имени Склифосовского. Что происходит с хоккеистом, до конца непонятно. В «Авангарде» заявляют, что причиной всему травма, полученная на матче.

В Континентальной хоккейной лиге между тем проходят важнейшие матчи — финалы конференций. В одном из них как раз играет «Авангард». В серии против казанского «Ак Барса» омичи ведут 2-0.

Интересно, что в татарстанских СМИ утверждают, что Емелин якобы получил отравление и у него диагностировали токсический шок печени. В омском клубе эту информацию опровергают.

Капитан «Авангарда» Емелин находится в тяжёлом состоянии. Что случилось с хоккеистом?
Сообщается, что у 34-летнего защитника «токсический шок печени».
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