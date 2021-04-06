Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Кэмпбелл одержал девятую победу подряд в нынешнем сезоне НХЛ

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл одержал девятую победу подряд в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Вратарь выиграл во всех матчах этого сезона, в которых выходил на лёд.



Напомним, голкипер присоединился к «Торонто Мэйпл Лифс» 6 февраля 2020 года в результате обмена с «Лос-Анджелес Кингз».



В нынешнем сезоне голкипер принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, одержал девять побед, оформил два шат-аута, пропуская в среднем за встречу 1,53 шайбы и отражая 94,4% бросков.



Напомним, 6 апреля 2021 года «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях в основное время обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 5:3. Матч проходил на стадионе «Скоттиабанк Салдом» (Калгари, Канада). Следующий матч «Торонто» проведёт 8 апреля 2021 года. Соперником подопечных Шелдона Кифа станет «Монреаль Канадиенс».