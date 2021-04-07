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«Анахайм» разгромил «Сан-Хосе», Волков и Кныжов без очков

«Анахайм» разгромил «Сан-Хосе», Волков и Кныжов без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс». Счёт встречи – 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик, Макс Комтуа, Исак Лундестрём, Николя Делорье и Дэвид Бэкес. Российский форвард Александр Волков за 15.55 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Сан-Хосе» гол забил Патрик Марло. Российский защитник Николай Кныжов провёл на площадке 19.04, нанеся два броска по воротам соперника и успешно выполнив один силовой приём. Он завершил матч с показателем полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2021, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик (Хайнен, Шаттенкирк) – 05:55' (5x5)   0:2 Комтуа (Драйсдейл, Кэррик) – 20:24' (5x5)   1:2 Марло (Лабанк, Карлссон) – 21:29' (5x5)   1:3 Лундестрём (Мэнсон, Бэкес) – 22:44' (5x5)   1:4 Делорье (Терри, Хаттон) – 35:19' (5x5)   1:5 Бэкес (Делорье, Грант) – 52:47' (en)

Эта победа стала для «Предаторз» первой после трёх поражений подряд. «Сан-Хосе» прервал серию из четырёх побед.

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