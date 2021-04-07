«Анахайм» разгромил «Сан-Хосе», Волков и Кныжов без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс». Счёт встречи – 3:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик, Макс Комтуа, Исак Лундестрём, Николя Делорье и Дэвид Бэкес. Российский форвард Александр Волков за 15.55 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».



За «Сан-Хосе» гол забил Патрик Марло. Российский защитник Николай Кныжов провёл на площадке 19.04, нанеся два броска по воротам соперника и успешно выполнив один силовой приём. Он завершил матч с показателем полезности «0».

Эта победа стала для «Предаторз» первой после трёх поражений подряд. «Сан-Хосе» прервал серию из четырёх побед.