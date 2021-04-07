Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гатиятулин: «Трактор» в этом сезоне сделал шаг вперёд, но на этом не нужно останавливаться

Гатиятулин: «Трактор» в этом сезоне сделал шаг вперёд, но на этом не нужно останавливаться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги сезона для челябинской команды.

«Конечно, я понимал всю ответственность, предстояла серьёзная работа. Хоккей — это моё любимое дело, которым я занимаюсь большую часть своей жизни. Понятно, что во время сезона появляются свои сложности, но совместная работа команды, тренерского штаба и руководства придавала сил. Поэтому я рад, что вернулся. Считаю, что «Трактор» в этом сезоне сделал шаг вперёд, но на этом ни в коем случае не нужно останавливаться. Сейчас важное время, которое нужно уделить усилению команды. Мы в тренерском штабе проводим работу над ошибками и уже готовимся к следующему сезону», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021