Гатиятулин: «Трактор» в этом сезоне сделал шаг вперёд, но на этом не нужно останавливаться

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги сезона для челябинской команды.



«Конечно, я понимал всю ответственность, предстояла серьёзная работа. Хоккей — это моё любимое дело, которым я занимаюсь большую часть своей жизни. Понятно, что во время сезона появляются свои сложности, но совместная работа команды, тренерского штаба и руководства придавала сил. Поэтому я рад, что вернулся. Считаю, что «Трактор» в этом сезоне сделал шаг вперёд, но на этом ни в коем случае не нужно останавливаться. Сейчас важное время, которое нужно уделить усилению команды. Мы в тренерском штабе проводим работу над ошибками и уже готовимся к следующему сезону», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.