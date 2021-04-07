Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Врач рассказал о последствиях шока печени у Емелина

Завкафедры спортивной медицины: в случае пересадки печени карьера для Емелина закончена
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Заведующий кафедрой спортивной медицины РГУФКСМиТ профессор Андрей Смоленский рассказал о возможных последствиях операции по пересадке печени, которая, по информации СМИ, предстоит капитану «Авангарда» Алексею Емелину.

«Вернуться к серьёзным физическим нагрузкам после пересадки печени, конечно, нельзя. Если Емелину пересадят печень, то кажется, что карьера для него закончена. Я не знаю точно, что сейчас с ним происходит, но может быть всё. После такой операции человек находится на препаратах. Нужно разговаривать с трансплантологами по этому вопросу. У нас занимаются пересадкой печени в Шумаковском центре и в институте Склифосовского. Под их наблюдением проходит терапия, чтобы орган не отторгся. Так что, ни о каком спорте речи не идёт, так, ОФП.

Главное — выяснить причину, от чего у Емелина это произошло. Там может быть и подкапсульный разрыв печени, после которого следует операция и он вернётся к игре через несколько месяцев. Очень странная у Емелина травма, которая несовместима с нагрузками. Скорее всего, там будет хирургия печени. Пока картина какая-то нереальная.

Что касается токсического шока печени, был такой хоккеист Безукладников из «Лады», который скончался от этого. А у Емелина нужно смотреть данные и историю болезни, разбираться. Не стоит голословно описывать ситуацию с пересадкой», — сказал Смоленский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Капитан «Авангарда» Емелин находится в тяжёлом состоянии. Что случилось с хоккеистом?
Сообщается, что у 34-летнего защитника «токсический шок печени».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021