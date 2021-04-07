Завкафедры спортивной медицины: в случае пересадки печени карьера для Емелина закончена

Заведующий кафедрой спортивной медицины РГУФКСМиТ профессор Андрей Смоленский рассказал о возможных последствиях операции по пересадке печени, которая, по информации СМИ, предстоит капитану «Авангарда» Алексею Емелину.



«Вернуться к серьёзным физическим нагрузкам после пересадки печени, конечно, нельзя. Если Емелину пересадят печень, то кажется, что карьера для него закончена. Я не знаю точно, что сейчас с ним происходит, но может быть всё. После такой операции человек находится на препаратах. Нужно разговаривать с трансплантологами по этому вопросу. У нас занимаются пересадкой печени в Шумаковском центре и в институте Склифосовского. Под их наблюдением проходит терапия, чтобы орган не отторгся. Так что, ни о каком спорте речи не идёт, так, ОФП.



Главное — выяснить причину, от чего у Емелина это произошло. Там может быть и подкапсульный разрыв печени, после которого следует операция и он вернётся к игре через несколько месяцев. Очень странная у Емелина травма, которая несовместима с нагрузками. Скорее всего, там будет хирургия печени. Пока картина какая-то нереальная.



Что касается токсического шока печени, был такой хоккеист Безукладников из «Лады», который скончался от этого. А у Емелина нужно смотреть данные и историю болезни, разбираться. Не стоит голословно описывать ситуацию с пересадкой», — сказал Смоленский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Капитан «Авангарда» Емелин находится в тяжёлом состоянии. Что случилось с хоккеистом? Сообщается, что у 34-летнего защитника «токсический шок печени».