Завкафедры спортивной медицины: в случае пересадки печени карьера для Емелина закончена

Заведующий кафедрой спортивной медицины РГУФКСМиТ профессор Андрей Смоленский рассказал о возможных последствиях операции по пересадке печени, которая, по информации СМИ, предстоит капитану «Авангарда» Алексею Емелину.
«Вернуться к серьёзным физическим нагрузкам после пересадки печени, конечно, нельзя. Если Емелину пересадят печень, то кажется, что карьера для него закончена. Я не знаю точно, что сейчас с ним происходит, но может быть всё. После такой операции человек находится на препаратах. Нужно разговаривать с трансплантологами по этому вопросу. У нас занимаются пересадкой печени в Шумаковском центре и в институте Склифосовского. Под их наблюдением проходит терапия, чтобы орган не отторгся. Так что, ни о каком спорте речи не идёт, так, ОФП.
Главное — выяснить причину, от чего у Емелина это произошло. Там может быть и подкапсульный разрыв печени, после которого следует операция и он вернётся к игре через несколько месяцев. Очень странная у Емелина травма, которая несовместима с нагрузками. Скорее всего, там будет хирургия печени. Пока картина какая-то нереальная.
Что касается токсического шока печени, был такой хоккеист Безукладников из «Лады», который скончался от этого. А у Емелина нужно смотреть данные и историю болезни, разбираться. Не стоит голословно описывать ситуацию с пересадкой», — сказал Смоленский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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