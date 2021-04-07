КХЛ перенесла время первого матча финала Кубка Гагарина из-за Формулы-1
«Матч ТВ» в прямом эфире покажет Гран-при Италии и первый финальный матч Кубка Гагарина 18 апреля, сообщается на официальном сайте телеканала.
«Вторая гонка сезона в Ф-1 начнётся в 16:00 по Москве, а стартовое вбрасывание в финале Кубка Гагарина будет произведено в 18:00.
Изначально гонка, которую «Матч ТВ» в рамках заключённого контракта обязан показать в прямом эфире, и хоккей пересекались по времени.
Но, учитывая высокий зрительский интерес к обоим событиям, КХЛ по просьбе основного вещателя перенесла начало первого матча финала.
Это позволит зрителям увидеть в прямом эфире и Формулу-1 с участием российского пилота Никиты Мазепина, и старт главной хоккейной серии сезона в КХЛ», — говорится в сообщении телеканала.
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