КХЛ перенесла время первого матча финала Кубка Гагарина из-за Формулы-1

«Матч ТВ» в прямом эфире покажет Гран-при Италии и первый финальный матч Кубка Гагарина 18 апреля, сообщается на официальном сайте телеканала.



«Вторая гонка сезона в Ф-1 начнётся в 16:00 по Москве, а стартовое вбрасывание в финале Кубка Гагарина будет произведено в 18:00.



Изначально гонка, которую «Матч ТВ» в рамках заключённого контракта обязан показать в прямом эфире, и хоккей пересекались по времени.



Но, учитывая высокий зрительский интерес к обоим событиям, КХЛ по просьбе основного вещателя перенесла начало первого матча финала.



Это позволит зрителям увидеть в прямом эфире и Формулу-1 с участием российского пилота Никиты Мазепина, и старт главной хоккейной серии сезона в КХЛ», — говорится в сообщении телеканала.