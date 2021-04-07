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Капитан «Виннипега» Уилер выбыл на неопределённый срок. Предположительно у него сотрясение

Капитан «Виннипега» Уилер выбыл на неопределённый срок. Предположительно у него сотрясение
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис рассказал, что капитан команды Блейк Уилер не поедет на гостевую серию, сообщает журналист Кен Вайб на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что нападающий выбыл на неопределённый срок. У 34-летнего игрока ещё не диагностировали сотрясение мозга, но на данный момент в команде считают, что это именно сотрясение мозга.

Морис — о критике Уилера: меня это оскорбляет. У него 11 грёбаных очков в 10 матчах
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