Капитан «Виннипега» Уилер выбыл на неопределённый срок. Предположительно у него сотрясение

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис рассказал, что капитан команды Блейк Уилер не поедет на гостевую серию, сообщает журналист Кен Вайб на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что нападающий выбыл на неопределённый срок. У 34-летнего игрока ещё не диагностировали сотрясение мозга, но на данный момент в команде считают, что это именно сотрясение мозга.