Соотношение штрафных минут в матче «Авангард» — «Ак Барс» — 30-2 в пользу омичей

В третьем матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Омская команда за весь матч получила шесть удалений суммарно на 30 минут, в том числе два десятиминутных штрафа. Один из них на 52-й минуте получил Клим Костин за атаку в область головы и шеи, второй — Егор Чинахов в качестве дисциплинарного штрафа.

В то же время «Ак Барс» получил только одно удаление. На 32-й минуте Александр Бурмистров получил двухминутный штраф за задержку соперника.

Напомним, «Ак Барс» одержал первую победу в серии. Лидирует по-прежнему «Авангард» — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Балашихе 9 апреля.