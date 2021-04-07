Соотношение штрафных минут в матче «Авангард» — «Ак Барс» — 30-2 в пользу омичей

В третьем матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Омская команда за весь матч получила шесть удалений суммарно на 30 минут, в том числе два десятиминутных штрафа. Один из них на 52-й минуте получил Клим Костин за атаку в область головы и шеи, второй — Егор Чинахов в качестве дисциплинарного штрафа.
В то же время «Ак Барс» получил только одно удаление. На 32-й минуте Александр Бурмистров получил двухминутный штраф за задержку соперника.
Напомним, «Ак Барс» одержал первую победу в серии. Лидирует по-прежнему «Авангард» — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Балашихе 9 апреля.
- 7 апреля 2021
-
22:07
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:54
-
21:39
-
21:36
-
21:28
-
21:23
-
21:14
-
21:00
-
20:51
-
20:37
-
20:31
-
20:13
-
20:08
-
19:51
-
19:19
-
19:02
-
18:28
-
18:22
-
18:14
-
18:07
-
18:00
-
17:43
-
17:22
-
17:01
-
16:40
-
16:04
-
16:00
-
15:48
-
15:45
-
15:38
-
15:15
-
14:38