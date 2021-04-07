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Найт: у игроков «Авангарда» немного информации о Емелине. Мы постоянно о нём думаем

Найт: у игроков «Авангарда» немного информации о Емелине. Мы постоянно о нём думаем
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Авангарда» Корбан Найт подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2, 2-1), а также прокомментировал ситуацию с капитаном команды Алексеем Емелиным.

«В целом хорошая получилась игра, мы знали, что «Ак Барс» будет действовать активно, даже отчаянно. Мы поддавили во втором периоде, в третьем отрезке шли качели.

У нас не так много информации о Емелине, знаем, что он вернулся в Москву. Нам его очень не хватает, он отличный человек и лидер, мы постоянно о нём думаем.

У «Ак Барса» в целом всё хорошо со вбрасываниями. Наверное, тяжелее всех с Патрисом Кормье. Мы знакомы с ним лично, и я знаю, что это важный аспект его игры, он этим очень гордится. Я мало бросаю? Даже не знаю, что сказать. Но в плей-офф приходится чем-то жертвовать», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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