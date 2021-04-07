Галлахер, сломавший палец из-за неудачного броска Романова, выбыл на срок от 4 до 6 недель

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер выбыл на продолжительный срок из-за травмы, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
«Канадиенс» поместили хоккеиста в список травмированных. Он выбыл на срок от четырёх до шести недель.
Напомним, Галлахер получил повреждение во встрече с «Эдмонтон Ойлерз». Причиной травмы Галлахера стал неудачный бросок российского защитника «Канадиенс» Александра Романова. Инцидент произошёл в середине первого периода встречи.
Брендан Галлахер в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принял участие в 35 встречах, набрав 23 (14+9) очка. Таким образом, Галлахер является вторым снайпером канадской команды. Больше всего голов в нынешнем сезоне в составе «Монреаля» на счету Тайлера Тоффоли.
Как сообщил тренер команды Доминик Дюшарм, у Галлахера перелом большого пальца.
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