Контракт Максима Марушева с «Вегасом» рассчитан на два года

«Вегас Голден Найтс» на официальном сайте подтвердил подписание контракта с российским нападающим казанского «Ак Барса» Максимом Марушевым.
Сообщается, игрок подписал двухлетний контракт начального уровня. Соглашение начнёт действовать с сезона-2021/22.
В нынешнем сезоне 22-летний Марушев принял участие в семи встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых отдал одну результативную передачу при показателе полезности «+2».
Кроме того, российский нападающий принял участие в 37 матчах Высшей хоккейной лиги за «Барс», в которых забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач при коэффициенте полезности «+9» и 24 минутах штрафного времени.
Напомним, 7 апреля «Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Авангардом». Лидирует по-прежнему омский клуб — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Балашихе 9 апреля.
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