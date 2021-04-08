Капризов отметился дублем в игре с «Колорадо»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». После 2-го периода в счёте ведут хозяева льда – 5:3.

23-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился дублем в этой встрече на 14-й минуте 2-го периода, реализовав второй раз численное преимущество «Уайлд». Результативные передачи на свой счёт записали Кевин Фиала и Джаред Сперджен.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, на счету Капризова становится 33 (16+17) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В списке лучших бомбардиров-новичков он опережает форварда «Даллас Старз» Джейсона Робертсона (8+16) на 9 баллов.