«Нью-Джерси» обменял ветеранов клуба Зейджака и Палмьери в «Айлендерс»

«Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс» совершили крупный обмен, сообщается на официальном сайте «дьяволов». Состав «островитян» пополнили форварды Трэвис Зейджак и Кайл Палмьери, в обратном направлении проследовали форварды Эй Джи Грир и Мэйсон Джобст. Также «Нью-Джерси» получил выбор в первом раунде драфта НХЛ 2021 года и условный выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2022.
Палмьери был выбран на драфте НХЛ 2009 года под 26-м номером клубом «Анахайм Дакс». В 2015 году «Дакс» обменяли Кайла в «Нью-Джерси Девилз». В составе «Нью-Джерси» американский нападающий сыграл в 397 встречах Национальной хоккейной лиги, набрав 266 (140+126) очков. В нынешнем сезоне НХЛ Палмьери принял участие в 34 встречах, набрав 17 (8+9) очков. Контракт хоккеиста рассчитан до конца нынешнего сезона.
35-летний Зейджак выступал за «Дэвилз» на протяжении последних 15 лет. Трэвис с 202 голами занимает третье место среди лучших снайперов в истории клуба. Канадский форвард провёл за американский клуб 1024 матча в регулярных чемпионатах НХЛ.
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