ЧМ-2021 может пройти в условиях «пузыря», расходы будут вычтены из призовых для команд

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола поделился информацией о том, как может пройти чемпионат мира по хоккею, который должен стартовать 21 мая в Риге.



«На данный момент есть информация, что все команды будут жить в Риге в одном отеле в условиях «пузыря». У судей будет свой «пузырь». Конечно, всё ещё может измениться, и очень многое будет зависеть от латвийских властей. На данный момент условия таковы, что каждая команда может взять на турнир трёх дополнительных хоккеистов — максимально в состав могут войти 28 игроков, а состав делегации — 44 человека.



Что касается зрителей, то будет ли доступен турнир для болельщиков — пока неясно. Новая информация об этом будет известная на следующей неделе. Возможно, решающий вердикт будет вынесен в мае. Конечно, отсутствие зрителей делает турнир сложным с финансовой точки зрения, и повышенные расходы будут вычтены из призовых денег команд», — приводит слова Куммолы Iltalehti.



При этом известно, что «пузырь» на ЧМ-2021 будет не таким строгим, как это было на МЧМ-2021 в Канаде в начале года. Карантин составит 5 дней, будут запрещены контакты между командами вне льда, а тестирование будет проводиться каждые три дня.