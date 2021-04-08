Sportsnet: сезон из 56 матчей для «Ванкувера» выглядит невозможным и бесчеловечным

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Иан Макинтайр прокомментировал ситуацию в «Ванкувер Кэнакс», где лишь четверо хоккеистов сумели избежать заражения коронавирусом, а 21 игрок находятся в лазарете.



«Несмотря на то, что расписание «Ванкувера» сдвигается, лига пока никак не поменяла своих планов относительного того, что календарь сезона для «Кэнакс» будет состоять из 56 матчей, как и для всех остальных. НХЛ уже сказала «Эдмонтону», что «Ванкувер» не будет доступен для матчей в следующие понедельник и среду, а это значит, что «Кэнакс» не сыграет раньше 17 апреля, когда назначен матч против «Торонто». Если «Ванкувер» не вернётся в строй до 19 апреля, то команда не сможет завершить сезон 11 мая, так как придётся сыграть 19 матчей за 23 дня. Даже продление сезона на 3-4 дня не решит проблему.



Подумайте сами: «Ванкувер» последний раз играл 24 марта и четыре недели команда отсутствовала. У хоккеистов будет всего одна-две полноценных тренировки, что значительно увеличивает вероятность травмы, если начать играть в беспрецедентном темпе. И делать это придётся с игроками, которые не восстановились на сто процентов. Сезон из 56 матчей для «Ванкувера» выглядит не только невозможным, но и бесчеловечным», — отметил Макинтайр.



Вспышка коронавируса в «Ванкувере» является крупнейшей в НХЛ в нынешнем сезоне.

Число заражённых COVID-19 игроков в «Ванкувере» возросло до 21