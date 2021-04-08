Андронов: не жалею, что вернулся в Россию из «Сент-Луиса»

Капитан ЦСКА Сергей Андронов рассказал, почему не жалеет о том, что не остался в системе «Сент-Луиса».

«Сент-Луис»? Я абсолютно не жалею о своём выборе. Потому что сделал его осознанно, понимая, в какой точке карьеры нахожусь и какие впереди перспективы. Я играю в России, и не только завоевал Кубок Гагарина, но и стал чемпионом Олимпиады. Это тоже очень важно. Причём не хочу запирать себя в рамки, заявляя, что закрыл дверь в НХЛ. Пусть остаётся открытой. Но сейчас мои мысли и задачи связаны с ЦСКА. Мне нравится, что я иду ещёза одним Кубком Гагарина, и меня это вдохновляет.

В детстве болел за родной «Дизель» из Пензы. А в НХЛ мне очень нравился «Детройт», конечно. В том числе потому, что там выступало много русских», – цитирует Андронова официальный сайт КХЛ.