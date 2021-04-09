Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс повторил достижение Брэда Парка 47-летней давности

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Рейнджерс» результативной передачей отметился защитник Адам Фокс, продливший серию с набранными очками до 12 матчей. 23-летний Фокс стал всего четвёртым игроком обороны за всю историю клуба, кому покорилось это достижение. Адам повторил результат Брэда Парка 47-летней давности.

Клубный рекорд принадлежит Брайану Личу (17 матчей в сезоне-1991/1992), в его активе также есть две серии из 14 матчей. Финский защитник Рейо Руотсалайнен также набирал очки в 14 матчах кряду за «Рейнджерс».