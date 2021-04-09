Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс повторил достижение Брэда Парка 47-летней давности
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе «Рейнджерс» результативной передачей отметился защитник Адам Фокс, продливший серию с набранными очками до 12 матчей. 23-летний Фокс стал всего четвёртым игроком обороны за всю историю клуба, кому покорилось это достижение. Адам повторил результат Брэда Парка 47-летней давности.
Клубный рекорд принадлежит Брайану Личу (17 матчей в сезоне-1991/1992), в его активе также есть две серии из 14 матчей. Финский защитник Рейо Руотсалайнен также набирал очки в 14 матчах кряду за «Рейнджерс».
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Одним из главных героев в составе «Питтсбурга» стал младший брат нападающего «Амура». Американский комментатор даже спутал Зогорну с Кросби.
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