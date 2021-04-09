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Алексей Житник: Гусеву советую не дрейфить — и не делать резких движений

Алексей Житник: Гусеву советую не дрейфить — и не делать резких движений
Хоккей / НХЛ 0
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Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал назначение Линди Раффа на пост главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз».

«Линди Рафф загубил в некоторых клубах карьеры российских хоккеистов? В «Баффало» под руководством Раффа я провёл девять сезонов — и это лучший этап в моей карьере. Наверное, у них, моих уважаемых коллег по НХЛ, были с этим тренером проблемы, но у меня — ни одной. Играл по 20 с лишним минут в первой паре с Рихардом Шмехликом в большинстве, равных составах и меньшинстве, чувствовал максимальную поддержку.

Да, была пара-тройка конфликтных ситуаций. Сразу шёл к Раффу и спрашивал: мол, что, Линди, происходит, в чём проблема? Мне казалось, что тренеру нравится такой контакт, он всегда был открыт с игроками, всё говорил в глаза и абсолютно искренне. Не секрет, что в НХЛ много тренеров, которые на льду говорят одно, а в офисе — совсем другое. Это — не про Раффа, за что его уважаю.

Рафф, когда был игроком НХЛ, считался полутафгаем. Поэтому для него очень важно, чтобы хоккеист в каждом матче выкладывался на сто процентов, завершал силовые приёмы, был командным игроком.
Что касается тактики, то на переломе веков в НХЛ практически все клубы играли в один и тот же хоккей, главную роль в котором исполняли звёзды. От их индивидуального мастерства и зависел результат.

Рафф плохо относится к европейцам? Очень сомнительно. Во всяком случае, в «Баффало» лидерами у нас были как раз европейцы — Доминик Гашек, Шмехлик и так далее.

Совет Гусеву? Извините за выражение, не дрейфить — и не делать резких движений. У Раффа огромный опыт, в том числе олимпиад, он видит игроков всех амплуа, но обычно работает прежде всего с нападающими. Уверен, что если такой талант, как Гусев, окончательно адаптируется в НХЛ, то станет лидером «Нью-Джерси» при любом тренере. И не нужно бояться Раффа. Внешне он суров, но любит контакт с игроками, шутки. Если Гусев откроется, то всё будет в порядке», — цитирует Житника Russia-Hockey.

Ни один клуб НХЛ не забрал Гусева с драфта отказов. Он остался в «Нью-Джерси»
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