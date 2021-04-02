Ни один клуб НХЛ не забрал Гусева с драфта отказов. Он остался в «Нью-Джерси»

Нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Никиту Гусева не забрали с драфта отказов. Об этом в своём «твиттере» сообщил репортёр издания Sportsnet Крис Джонстон.



В этом сезоне форвард провёл за «Нью-Джерси» 20 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. В прошлом сезоне в 66 матчах за «дьяволов» Гусев забросил 13 шайб и отдал 31 передачу, суммарно набрав 44 очка.



Напомним, нападающий перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в 2019 году после окончания контракта со СКА. В составе санкт-петербургского клуба Гусев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной олимпийских атлетов из России форвард стал олимпийским чемпионом на играх в Пхёнчхане. В шести матчах Гусев забросил четыре шайбы и отдал восемь передач, набрав 12 очков за турнир.